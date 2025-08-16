El Impenetrable: finalizó el Operativo Nº 128 en el Interfluvio chaqueño

Mediante un amplio despliegue, los distintos equipos llevaron adelante una nueva edición de este operativo, distribuyendo módulos alimentarios y agua a unas 5.000 familias que habitan 48 parajes.

Provincia y Nación, con equipos en el territorio, acompañamiento de Ñachec y la logística del Ejército Argentino, llevaron agua y módulos alimentarios a familias en situación de vulnerabilidad. Las tareas se desarrollaron durante cinco extensas jornadas en El Impenetrable chaqueño, desde el lunes 11 hasta el viernes 15 de agosto.

Mediante un amplio despliegue en el territorio, los distintos equipos hicieron posible el desarrollo de la nueva edición de este operativo sin intermediarios, distribuyendo módulos alimentarios y agua a unas 5.000 familias que habitan 48 parajes y localidades del interfluvio entre los ríos Teuco y Bermejo.

De esta manera, se dio cumplimiento al Operativo N°128 de la medida cautelar, por parte de los Ministerios de Capital Humano de la Nación y el de Desarrollo Humano del Gobierno del Chaco.

Además, de manera previa y durante el proceso del operativo los equipos del programa Ñachec realizaron tareas de relevamiento sobre otras necesidades de los pobladores, a fin de posteriormente articular con los organismos pertinentes para que se llegue con ayudas o posibles soluciones.

Durante esta edición del operativo, la ministra Gabriela Galarza recorrió varios parajes como Las Tunas, Las Palmas, y en el anexo de la EEP N°15 entregó presentes a los pequeños alumnos en el marco de la Campaña: Tus derechos, Mis Derechos, que tiene como lema «El Juego es el idioma de la infancia», donde un muñeco de carpincho oficia de mascota y se convirtió en el entretenimiento favorito de los niños.

La ministra también dialogó con las familias de pobladores, quienes brindaron detalles de primera mano. «Con los equipos Ñachec en el territorio podemos detectar muchas situaciones particulares para que las familias puedan acceder a derechos postergados. Hemos realizado un gran trabajo previo articulando con el Ministerio de Capital Humano para llevar adelante el cumplimiento de este Operativo y de alguna manera paliar las necesidades de las familias que viven en estas zonas tan complejas de nuestro Chaco. También quiero agradecer la colaboración y buena predisposición una vez más, a los integrantes de la Brigada de Monte del Ejército Argentino con base en Resistencia», expresó Galarza.

Comentarios