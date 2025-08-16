Dylan Gómez una historia de lucha y esperanza: “Esta Enorme” cumplió 10 años y sigue adelante con su tratamiento

El niño chaqueño que en marzo cumplió 10 años, continúa con controles médicos en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, donde se atiende luego de haber atravesado un trasplante de corazón.

A pesar de las dificultades económicas y la falta de obra social de su familia, el pequeño sigue adelante con su tratamiento y los estudios médicos recientes arrojaron resultados positivos: el corazón funciona perfectamente y no presenta rechazos.

Actualmente, solo requiere tres medicaciones, ya que en su última visita al hospital los médicos lograron reducirle una más.

2019 DYLAN NECESITABA UN CORAZÓN Y TODO EL CHACO SE COMPROMETIÓ CON SU CAUSA

El pequeño Dylan Gómez, de tan solo cuatro años oriundo de villa Berthet una localidad chaqueña, estuvo internado en Buenos Aires por una enfermedad cardíaca que lo obligó a recibir un trasplante de corazón.

Comentarios