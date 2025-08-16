Denunció a un hombre de abuso sexual: dijo que le tocó sus partes íntimas en su trabajo

EL hombre de nacionalidad colombiana fue detenido luego de que la víctima realizara la denuncia.

Un hombre de 46 años fue detenido este viernes en Resistencia, acusado de abuso sexual simple tras una denuncia radicada por una joven de 30 años.

Según la investigación, el hecho ocurrió el pasado 13 de agosto cuando la denunciante, identificada como M.A.B, se encontraba en su lugar de trabajo en el barrio 244 Viviendas. Allí, E.J.H.D, de nacionalidad colombiana, se habría acercado y, abusando de la confianza de la mujer, le tocó sus partes íntimas antes de retirarse.

La víctima formalizó la denuncia en la Comisaría Quinta de Resistencia, lo que dio inicio a la causa por «supuesto abuso sexual simple».

Tras tareas de inteligencia realizadas por la División Delitos Contra las Personas del Departamento de Investigaciones Complejas, los efectivos lograron establecer que el sospechoso residía en un domicilio de calle Leandro Alem al 200.

Allí se montó una discreta vigilancia y, tras varias horas, los agentes observaron salir al acusado, logrando su detención en la vía pública.

Posteriormente, E.J.H.D fue trasladado a la dependencia policial, donde se le practicó el examen médico correspondiente.

Conforme lo dispuesto por el Equipo Fiscal Nº 14, a cargo del doctor Francisco Asís de Obaldía Eyseric, el detenido fue notificado de las actuaciones en su contra y permanece bajo custodia mientras avanza la investigación.

