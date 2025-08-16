Con 98 equipos participando se vive la segunda jornada del «Mundialito de Fútbol» 2025

16 agosto, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

El evento se desarrollará hasta el día domingo 17 en Sáenz Peña donde participan localidades vecinas e incluso de otras provincias.

 

Son 98 los equipos de la ciudad, localidades vecinas e incluso de otras provincias que participan de la edición 2025 del evento futbolístico organizado por la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes de la municipalidad.

 

El Mundialito comenzó el viernes por la mañana, en la Asociación de Fútbol de Veteranos, con los primeros encuentros y durante la jornada inaugural se contó con la presencia del intendente Bruno Cipolini, el gobernador Leandro Zdero, el secretario de Desarrollo Humano y Deportes Germán Rearte, el subsecretario de Deporte Social y Comunitario Ivan Arredondo y demás funcionarios.

Cabe mencionar que el evento se desarrollará hasta el día domingo 17, donde se conocerán a los ganadores de cada categoría y se premiará desde el primero al cuarto puesto en copa de oro y copa de plata. También se premiará al goleador y a la valla menos vencida de cada categoría.

El evento es un éxito y convoca a cientos de familias que acompañan a los chicos en cada partido disputado. Desde el municipio agradecieron el apoyo de cada equipo participante, de las familias y de cada persona que trabaja para hacer posible el evento que se consolida como una gran fiesta del fútbol infantil y juvenil en la región.

