Chaco Juega: los adultos mayores ya tiene a sus clasificados para la final provincial

La etapa local de Resistencia de “Chaco Juega” en la categoría Adultos Mayores se disputó en el polideportivo Jaime Zapata, definiendo a los representantes que competirán en la final provincial el 20 de agosto. La final nacional se realizará en Salta, del 1 al 5 de septiembre.
Disciplinas y clasificados Newcom: Resistencia
Tejo femenino: Frías Máxima / Gauna Olga
Tejo masculino: Rodríguez Oscar A. / Méndez Lovera Miguel A.
Truco mixto: Basabilbaso Luisa Julia / Bernard Juan Pedro
Tenis de mesa femenino: Romero Adela Olga / García Rosa Yaquelin
Tenis de mesa mixto: Tejedor María del Pilar / Paredes Alfredo Arnaldo
Pádel masculino: Conde Olgado Rodolfo / Larrea Felipe Orlando
Circuito de habilidades motrices: Leyes María Esther / Maglione Oscar Alberto
Ajedrez: Torres Dionisio, Méndez Alicia Raquel, Ávalos Ángel Ramón, Ávalos Hugo Rodolfo, Encizo Tomás Ángel
Orientación femenino: Sosa María Petrona / Sánchez Clara Esperanza
Orientación masculino: Sosa Horacio / Chamorro Reinaldo
Sapo femenino: Mengual Irene / Gallardo María Lidia
Sapo masculino: Pérez Carlos Alberto
Con gran participación y entusiasmo, los Adultos Mayores de Resistencia celebraron una nueva instancia de esta propuesta que promueve el deporte, la recreación y la integración, a través del Instituto del Deporte Chaqueño.