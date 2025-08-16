Chaco Juega: los adultos mayores ya tiene a sus clasificados para la final provincial

16 agosto, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

La etapa local de Resistencia de “Chaco Juega” en la categoría Adultos Mayores se disputó en el polideportivo Jaime Zapata, definiendo a los representantes que competirán en la final provincial el 20 de agosto. La final nacional se realizará en Salta, del 1 al 5 de septiembre.

 

Disciplinas y clasificados Newcom: Resistencia

 

Tejo femenino: Frías Máxima / Gauna Olga

Tejo masculino: Rodríguez Oscar A. / Méndez Lovera Miguel A.

Truco mixto: Basabilbaso Luisa Julia / Bernard Juan Pedro

Tenis de mesa femenino: Romero Adela Olga / García Rosa Yaquelin

Tenis de mesa mixto: Tejedor María del Pilar / Paredes Alfredo Arnaldo

Pádel masculino: Conde Olgado Rodolfo / Larrea Felipe Orlando

Circuito de habilidades motrices: Leyes María Esther / Maglione Oscar Alberto

Ajedrez: Torres Dionisio, Méndez Alicia Raquel, Ávalos Ángel Ramón, Ávalos Hugo Rodolfo, Encizo Tomás Ángel

Orientación femenino: Sosa María Petrona / Sánchez Clara Esperanza

Orientación masculino: Sosa Horacio / Chamorro Reinaldo

Sapo femenino: Mengual Irene / Gallardo María Lidia

Sapo masculino: Pérez Carlos Alberto

Con gran participación y entusiasmo, los Adultos Mayores de Resistencia celebraron una nueva instancia de esta propuesta que promueve el deporte, la recreación y la integración, a través del Instituto del Deporte Chaqueño.

