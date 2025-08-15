Sáenz Peña: Demoran a un joven con marihuana y una bomba de agua de dudosa procedencia

En la madrugada de este viernes, alrededor de las 02:30 hs, efectivos de la Comisaría Segunda realizaban recorridas preventivas en calle 7 entre 18 y 20 del barrio Ensanche Sur, cuando observaron a un joven caminando por la vereda pública, cerca del Instituto Don Orione, transportando una bomba de agua sin marca identificada.

El sujeto, identificado como M.C.G. (24 años), domiciliado en barrio Obrero, fue registrado por el personal policial, hallándose entre sus pertenencias ocho envoltorios de distintos colores con sustancia vegetal que arrojó resultado positivo a marihuana por un peso total de 4,3 gramos.

En el procedimiento intervino la División Operaciones Drogas Interior Sáenz Peña, a cargo del Oficial Ayudante Néstor Romero. Por orden de la Fiscalía Antidrogas de turno, el joven fue notificado por infracción a la Ley 23.737 en función de la Ley 2304-N, recuperando luego la libertad. En cuanto a la bomba de agua, se iniciaron actuaciones para establecer su procedencia.

Comentarios