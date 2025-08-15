Rechazaron el pedido de prisión domiciliaria para el exmarido de Julieta Prandi

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental rechazó el hábeas corpus presentado por la defensa de Claudio Contardi, quien había alegado que su detención era «arbitraria e ilegal».

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental rechazó el hábeas corpus presentado por la defensa de Claudio Contardi, quien había alegado que su detención era «arbitraria e ilegal». De esta manera, el empresario y ex pareja de Julieta Prandi continuará alojado en la Alcaidía N° 3 de La Plata, ubicada en Melchor Romero, donde también cumplen condena los rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa.

La resolución se conoció apenas un día después de que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana lo declarara culpable del delito de «abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima» y lo condenara a 19 años de prisión.

LOS ARGUMENTOS DE LA DEFENSA

El nuevo abogado defensor, Fernando Sicilia, sostuvo que Contardi siempre cumplió con las reglas del proceso, se presentó voluntariamente ante la Justicia y no representa un riesgo para Prandi ni para su entorno. En su presentación, pidió que se consideraran sus «circunstancias personales», como el nacimiento de su hija el 19 de julio de este año y el cuadro de depresión que atraviesa su actual esposa.

Sicilia propuso el uso de una tobillera electrónica y el arresto domiciliario, asegurando que su defendido reside en un barrio cerrado y no tuvo contacto reciente con la denunciante. Además, señaló que la detención se ejecutó sin sentencia firme y sin riesgo procesal, por lo que la calificó de «arbitraria e ilegal».

LA DECISIÓN JUDICIAL

La Cámara rechazó el planteo al considerar que el hábeas corpus solo es procedente cuando la privación de libertad es manifiestamente ilegal o arbitraria, algo que no se cumplía en este caso, ya que la detención fue dispuesta por el tribunal al momento de la lectura del veredicto.

Con esta decisión, Contardi permanecerá detenido mientras avanza el proceso, y será el Juzgado Federal quien determine cualquier modificación en su situación.

