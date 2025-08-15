Fontana: detienen a un joven acusado de varios robos en un kiosco 24 horas

Un empleado lo persiguió y alertó a la policía, que logró interceptarlo a pocas cuadras del lugar.

Este viernes por la mañana, alrededor de las 10, un joven de 25 años fue detenido en Fontana tras ser acusado de robar en un kiosco 24 horas ubicado entre avenida San Martín y Chaco.

De acuerdo con el relato de testigos, el sospechoso ingresó al comercio, tomó mercadería y salió corriendo. Un empleado de 24 años inició la persecución y dio aviso a la policía, que logró interceptarlo en las inmediaciones.

Fuentes policiales indicaron que el joven estaría vinculado a otros robos en el mismo local, lo que motivó que la Fiscalía ordenara su aprehensión en el marco de una causa por «supuesto hurto».

Fuente:datachaco

