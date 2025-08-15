Efectivos policiales evitaron otro intento de usurpación en Barranqueras

15 agosto, 2025 ACTUALIDAD, POLICIALES

La protagonista es una mujer de 58 años.

Una mujer de 58 años pretendía instalarse en inmediaciones a las vías y de la avenida Mosconi en Barranqueras, según el reporte policial .

 

Hasta el lugar llegaron móviles de la Comisaría Segunda Barranqueras y de Puerto Vilelas, quienes hallaron a unos 30 metros de la avenida y a unos 6 de las vías, una finca precaria, sostenida con palos, un nylon negro y de techo un par de chapas.

 

Los efectivos fueron atendidos por una mujer de 58 años, a quien se informó de la imposibilidad de asentarse en el lugar, por lo que se solicitó desarme la estructura y se retire, lo que finalmente sucedió.

