Chaco comparte su experiencia en seguridad pública y ciberseguridad en un seminario en Paraguay

El ministro Hugo Matkovich expondrá en un encuentro que reúne a especialistas y autoridades de distintos países, reafirmando el compromiso provincial con la prevención y la seguridad.

El ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, fue invitado como expositor al Seminario Internacional de Seguridad Pública y Ciberseguridad, que se llevará a cabo el 18 y 19 de agosto en Asunción, Paraguay. El evento, organizado por reconocidas organizaciones no gubernamentales de alcance internacional, reunirá a expertos y autoridades de varios países para debatir y compartir experiencias en materia de prevención y protección ciudadana.

La participación de Chaco en esta instancia internacional ratifica el compromiso del gobernador Leandro Zdero con el fortalecimiento de la seguridad y las políticas públicas preventivas, posicionando a la provincia como un referente regional en la materia.

La invitación a Matkovich se sustenta en la trayectoria y resultados del Plan Integral de Seguridad implementado en la provincia, así como en su sólida formación académica y experiencia en foros internacionales. El funcionario chaqueño cuenta con intervenciones destacadas como su participación en el VII Congreso de Justicia Penal y la I Cumbre Iberoamericana de Criminalística y Ciencias Forenses (Universidad de Huelva, España, 2006), y en el Programa Eurosocial Justicia (Madrid, Barcelona, París y Toulouse, 2008), organizado por la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Justicia de Francia.

En los últimos meses, Chaco también participó en espacios clave como la 56ª Reunión Plenaria del Parlamento del Norte Grande (Catamarca, julio 2025) y diversas ediciones del Consejo Federal de Seguridad Interior, fortaleciendo vínculos y articulando acciones conjuntas con otras jurisdicciones.

Con esta presencia en Asunción, el Ministerio de Seguridad chaqueño busca no solo exponer sus avances y estrategias, sino también nutrirse de las experiencias internacionales para seguir mejorando sus políticas en beneficio de la comunidad.

