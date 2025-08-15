Caso Leonela: la Justicia deberá definir sobre la prisión preventiva de un detenido

En los próximos días, la Cámara Segunda en lo Criminal deberá fijar una fecha para resolver el recurso presentado por uno de los imputados por el femicidio de la joven de 25 años.

En los próximos días se conocerá la fecha para la audiencia del recurso de apelación que solicitó la defensa de uno de los detenidos por el femicidio de Leonela Giménez. La joven de 25 años que fue encontrada sin vida y con un disparo en el pecho en las afueras de Sáenz Peña en un camino rural.

La jueza Rosana Glibota, de la Cámara Segunda en lo Criminal fue la magistrada designada y será quien resuelva esta apelación, pero aún no fijaron la fecha de la audiencia para el recurso de apelación.

Durante los primeros días de agosto, el abogado Cesar López, defensor de Cristian Ameida, uno de los dos detenidos, presentó un recurso de apelación contra la prisión preventiva que pesa sobre su cliente. El planteo ya fue admitido y quedó a cargo de la Cámara Segunda en lo Criminal.

López cuestionó que la Fiscalía haya imputado a su defendido como coautor del femicidio. Según explicó, la acusación se basa en que esa madrugada habría conducido el automóvil Audi secuestrado en la causa y trasladado a la víctima. «Esos comportamientos no son ilícitos ni están tipificados como delito por el Código Penal. Además, el hecho no fue circunstanciado de manera precisa por la fiscalía, lo que impide encuadrarlo en el artículo 80 inciso 11 (femicidio)», sostuvo.

Para el abogado, la propia acusación demuestra que no pudo existir coautoría. «La Fiscalía dice que una persona habría efectuado el disparo y que mi defendido solo manejó el auto. No se entiende cómo ambas conductas pueden encuadrarse dentro del mismo delito de femicidio», argumentó.

López indicó que, de prosperar la apelación, la Cámara debería ordenar la readecuación de la calificación legal y, eventualmente, la libertad de su defendido. «Con las pruebas incorporadas hasta ahora, lo único que podría reprochársele a Ameida es un comportamiento posterior al hecho, pero no antes de que ocurriera», afirmó.

Fuente:diariochaco

