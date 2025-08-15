Bancarios acordaron nuevo aumento salarial y elevaron el bono por el Día del Bancario

El ingreso inicial pasará de $1.807.619,92 hasta los $1.895.421,83. El acumulado para los seis meses del año alcanza un 17,3% sobre los salarios de diciembre 2024.

Los trabajadores bancarios acordaron una actualización salarial que elevará el monto mínimo hasta los $1.895.421,83.

El incremento se abonará de manera retroactiva con el sueldo de agosto. Además, la participación por ganancias (ROE) se ubica en $53.251,40.

El súper bono por el Día del Bancario (4 de noviembre), ascenderá a $1.642.231,21 a corregir por futuras actualizaciones.

En un comunicado difundido por La Bancaria, gremio que conduce Sergio Palazzo, dio a conocer una nueva revisión de la pauta de ingresos de los empleados del sector. De esta manera, el ingreso inicial pasará de $1.807.619,92 hasta los $1.895.421,83.

En lo que respecta a la participación en ganancias, registrará una contracción desde los $65.317,36 a los $53.251,40. Pese a ello, el salario total ascenderá desde $1.842.170,43 a $1.895.421,83. El retroactivo se abonará junto con los salarios del mes de agosto.

«La actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales», informó el sindicato.

El acumulado para los seis meses del año alcanza un 17,3% sobre los salarios de diciembre 2024. Así las cosas, la evolución de la pauta salarial de los trabajadores bancarios se ubica sintonía con la variación de la inflación del año, la cual, según informó Indec este miércoles, es de 17,3%.

