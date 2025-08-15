Anuncian buen tiempo y leve ascenso de temperatura para el resto del fin semana largo

Las condiciones tenderán a desmejorar a partir del lunes, con lluvias y tormentas aisladas.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa buenas condiciones del tiempo con leve ascenso de temperatura para lo que resta del fin de semana largo, en Resistencia y alrededores, desmejorando a partir del lunes con lluvias y tormentas aisladas.

En detalle, para este sábado se esperan neblinas y bancos de niebla matinales, cielo parcialmente nublado por la tarde, y algo nublado hacia la noche, con vientos leves del este. La temperatura oscilará entre 10 grados de mínima y 20 de máxima.

Asimismo, para el domingo se prevé cielo algo a parcialmente nublado, y vientos leves del sudeste rotando al este, con un piso térmico de 14 grados y un techo de 24.

En tanto, para el lunes se anuncia tiempo inestable, con tormentas aisladas por la mañana y cielo parcialmente nublado por la tarde-noche, y ascenso de temperatura, con 17 grados de mínima y 27 de máxima.

Por último, para el martes, el SMN pronostica tormentas aisladas durante todo el día, con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 25.

Fuente:datachaco

