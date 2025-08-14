Sin atención: por el día no laborable, este viernes no habrá bancos en Chaco

Bancos se adhieren al día no laborable de este viernes, por lo que las entidades en Chaco permanecerán cerradas durante toda la jornada. Se trata del día no laborable con fines turísticos, por lo cual este 15 de agosto miles de personas disfrutarán de una jornada más de descanso y un fin de semana XL.

En ese contexto, las entidades no brindarán atención al público en toda la provincia, ante lo cual no será posible realizar ningún tipo de trámites de manera presencial ni habrá atención al cliente. Sin embargo, los usuarios podrán realizar operaciones a través de cajeros automáticos y las plataformas de Home Banking que ofrecen cada uno de los bancos.

Asimismo, también será normal el funcionamiento de billeteras virtuales y la disponibilidad de tarjetas, tanto de crédito como de débito, para quienes deseen utilizarlas.

¿POR QUÉ ES DÍA NO LABORABLE?

Este viernes está catalogado como día no laborable con fines turísticos. El calendario de feriados, publicado por la Jefatura de Gabinete, dispone que el 15 de agosto, cada empleador tiene la potestad de definir si es una jornada normal de trabajo, o no.

La medida se estableció ya que el 17 de agosto, feriado nacional en conmemoración al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín es domingo y, pese a que es un feriado trasladable, continuará en su fecha original.

