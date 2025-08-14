Milei por la inflación de julio: «El Gobierno cruel que se dedica a bajar la pobreza»

El presidente, Javier Milei habló luego del informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) que se conoció este miércoles y que marcó que la inflación de julio fue 1,9% y el acumulado en lo que va del año es del 17,3%. En ese contexto, el mandatario compartió un pronóstico en X que proyecta la tasa de pobreza del primer semestre del año.

La publicación, en cuestión, indica que en el período que va de febrero a julio se proyecta una tasa de pobreza de 31,1%. Con esos datos Milei se expresó con ironía en la red social y señaló: «El Gobierno cruel más loco del mundo que se dedica a bajar la pobreza».

El INDEC dio a conocer este miércoles, además, el dato de la inflación interanual, que fue del 36,6%. Así, se trata del tercer mes consecutivo que la cifra se mantuvo por debajo de 2%. La división con mayor aumento fue la de Recreación y Cultura, con el 4,8%; la siguieron Transporte (2,8%); Restaurantes y hoteles (2,8%); Comunicación (2,3%); Bienes y servicios varios (2,1%); y Educación (1,9%).

Asimismo, los rubros que se ubicaron por debajo del nivel fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,9%); Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,5%); Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1,5%); Salud (1,1%); Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%); y Prendas de vestir y calzado (-0,9%).

