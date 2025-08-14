Este jueves SECHEEP realizará trabajos de mantenimiento en distintas localidades

El objetivo es optimizar el servicio eléctrico.
Con el objetivo de optimizar el servicio eléctrico, SECHEEP realizará trabajos de mantenimiento programados en distintas localidades y zonas de la provincia .
En Barranqueras:
07:30 a 09:00 hs.
Zona: Av. 9 de Julio 4400 al 4600 y áreas aledañas.
En Resistencia:
De 09:30 a 12:00 hs
Zona: Villa Luzuriaga y zonas cercanas.
En Fontana:
De 08:00 a 12:00 hs
Zona: Isla del Cerrito, Campo Rossi y alrededores.
En El Impenetrable:
De 09:00 a 14:00 hs
Zona: Sauzal, Tres Pozos, Tartagal y Fortín Belgrano
La empresa solicita a los usuarios tomar las previsiones necesarias. El organismo piden disculpas pero recuerda que todo se realiza en el marco del servicio para la comunidad.