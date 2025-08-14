Erik Lamela cuelga los botines a los 33 años y tiene futuro confirmado: qué hará ahora

El exfutbolista de River rescindió su contrato con el AEK de Atenas y dará sus primeros pasos en la dirección técnica junto al Pelado, con quien compartió plantel en Núñez.

Erik Lamela, uno de los talentos surgidos en las divisiones inferiores de River, anunció su retiro del fútbol profesional tras una carrera que lo llevó por Europa, destacándose en la Serie A italiana, la Premier League inglesa y La Liga española. El mediocampista ofensivo de 33 años rescindió su contrato de mutuo acuerdo con el AEK de Atenas.

Según adelantó el periodista César Luis Merlo, se unirá al cuerpo técnico de Matías Almeyda en Sevilla como ayudante de campo. Lamela y Almeyda mantienen un vínculo estrecho que se remonta a 2009-2011, cuando compartieron plantel en River en un período complicado que culminó con el descenso a la Primera B Nacional.

Años más tarde, el destino los volvió a cruzar cuando Almeyda lo fichó para el AEK de Atenas, donde Lamela jugó hasta mayo de 2025 antes de decidir dar un paso al costado debido a problemas físicos y lesiones recurrentes. Durante su etapa en Grecia, disputó 31 partidos y anotó seis goles, uno de los cuales fue premiado como el mejor de la temporada en la Super League.

A pesar de contar con dos años más de contrato, optó por la rescisión de mutuo acuerdo y recibirá una compensación cercana a un millón y medio de euros. En sus redes sociales, Lamela agradeció al club por la experiencia: “¡Fue una experiencia muy linda en lo personal, donde conocí un fútbol diferente, un país maravilloso y una afición que para mí es sin duda la mejor de Grecia!”.

La extensa carrera de Erik Lamela en Europa

El recorrido europeo de Lamela comenzó tras su salida de River en 2011, cuando fue vendido a la Roma por cerca de 17 millones de euros. En Italia, se consolidó como un mediocampista ofensivo de gran proyección antes de ser transferido al Tottenham Hotspur en 2013 por unos 30 millones de euros.

En Inglaterra, disputó más de 250 partidos oficiales y convirtió 37 goles, además de formar parte del plantel que llegó a la final de la UEFA Champions League 2018/19. Su gol de rabona frente al Arsenal en 2021 le valió el Premio Puskás de la FIFA.

En 2021, pasó al Sevilla, donde ganó la UEFA Europa League 2022-2023 y dejó una participación destacada, especialmente en la definición por penales ante la Roma. Tras su breve paso por Grecia y tras varias lesiones, Lamela decidió dar por concluida su carrera como jugador.

Además, vistió la camiseta de la selección argentina, con la que disputó 25 partidos y marcó tres goles, incluyendo participaciones en las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América Centenario 2016.

Ahora, el exmediocampista iniciará su camino en la dirección técnica, sumándose al cuerpo de Almeyda en Sevilla, marcando un nuevo capítulo en su vida futbolística después de una carrera exitosa y con grandes hitos en Europa y Argentina.

