Encontraron a un hombre sin vida en pleno centro de Resistencia

Este miércoles por la noche, la Policía intervino, tras la advertencia sobre una persona descompensada en la vía pública.

Este miércoles por la noche, pasadas las 20, efectivos de la Comisaría Segunda de Resistencia intervinieron en un hecho en pleno centro de Resistencia.

La Policía acudió hasta la calle Pueyrredón 170, donde una persona se encontraba descompensada en la vía pública. Se trataba de un hombre en situación de calle, en estado inconsciente.

Arribó al lugar una ambulancia con personal sanitario, el cual diagnosticó que el sujeto no tenía signos vitales. Habría fallecido por muerte natural.

Al lado del cuerpo se encontraron dos tabletas de pastillas «Clonazepam».

Más tarde, se hizo presente el médico policial quien examinó el cuerpo sin vida, no constatando lesiones algunas. Además, solicito que se traslade el cuerpo al Instituto de Medicina y Ciencias Forense del Poder Judicial (Imcif), a fines de determinar las causas de la muerte.

Asimismo, se extrajo del bolsillo del hombre papeles varios.

Se realizó un acta de constatación y secuestro de los elementos, como así también se realizó un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona.

Se informó de los pormenores a la Fiscalía de Investigación Penal Nº 14 a cargo de Francisco Asís de Obaldía Eyseric, que dispuso que se traslade el cuerpo sin vida al Imcif. Arribó al lugar el móvil tanatológico que trasladó el cuerpo.

Comentarios