El intendente Bruno Cipolini participó de la jornada «Un Día Diferente»

La actividad organizada de forma conjunta entre el municipio, SIAPA, Regional Educativa IVA, con el apoyo del gobierno provincial, tuvo lugar en el camping municipal «El Descanso» y participaron alumnos de 3° año de los colegios secundarios de la ciudad.

En la oportunidad, se contó con la presencia del intendente Bruno Cipolini y la vicegobernadora Silvana Schneider, quien estuvieron acompañados por la presidente del Concejo Nora Gauna; el secretario de Gestión y Promoción Educativa Pedro Egea; la directora Regional Educativa Paloma Egea; funcionarios provinciales, municipales y concejales.

La jornada «Un Día Diferente» se realiza todos los años, desde el 2013, y propone una jornada de convivencia con la participación de adolescentes de 3° año del secundario de las instituciones educativas que pertenecen a la Regional Educativa IV A.

Durante dos días los adolescentes participan de actividades deportivas, recreativas, culturales, charlas sobre diferentes temáticas, educación para la salud, todo coordinado por profesionales y docentes. El objetivo es que los adolescentes de los distintos colegios interactúen en un espacio saludable, demostrando que es posible la diversión sin necesidad de recurrir al consumo de alcohol o sustancias nocivas para la salud.

Los alumnos participan de las distintas propuestas que ofrecen los stands de las instituciones participantes como: SIAPA, el Programa Municipal de Salud, el Centro de Prevención de Consumos Problemáticos, los centros de salud de la ciudad, medicina Uncaus, salud pública, entre otras instituciones.

Durante el recorrido el Intendente valoró la iniciativa y destacó la posibilidad de que los adolescentes cuenten con espacios de recreación, aprendizaje y de interacción entre sus pares.

