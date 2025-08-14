Cayeron dos viudas negras acusadas de extorsionar a un hombre con un video íntimo

Este jueves por la mañana a dos mujeres en Barranqueras terminaron detenidas por estar acusadas de extorsionar a un hombre y exigirle dinero a cambio de no difundir un video íntimo.

Según la denuncia radicada a principios de mes en la División Delitos Contra las Personas, la víctima relató que recibió mensajes de WhatsApp de una conocida que le propuso mantener relaciones sexuales con ella y su pareja. El encuentro se concretó en un albergue transitorio de avenida Soberanía Nacional, donde los tres ingresaron a una habitación.

Días después, comenzó a recibir mensajes amenazantes de una de las mujeres, quien le exigía $ 400.000 para no difundir un video del encuentro y no informar a su esposa. La víctima entregó inicialmente $ 300.000 en efectivo, con la promesa de que el material sería borrado. Sin embargo, posteriormente recibió nuevas amenazas, esta vez de la otra mujer, que le solicitó más dinero.

La presión continuó hasta que, entre ambas, lograron obtener aproximadamente $ 1.500.000 de la víctima, quien decidió denunciar la situación. Con intervención del Equipo Fiscal en turno, se dispuso identificar los domicilios de las sospechosas y realizar allanamientos para secuestrar celulares y dinero relacionado con la causa.

Este jueves, efectivos allanaron una vivienda en calle Sauce 890 de Barranqueras, donde secuestraron dos teléfonos celulares y detuvieron a una mujer de 44 años y a otra de 30. Ambas fueron notificadas de su imputación por «supuesta extorsión» y quedaron a disposición de la Fiscalía Penal N° 3, a cargo del Dr. Víctor Recio.

Las investigaciones continúan para determinar si hubo otros involucrados o víctimas en casos similares.

