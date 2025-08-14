Así estará el tiempo este fin de semana largo en el Chaco

El pronóstico para los próximos días.

Se viene un fin de semana largo con tiempo bien primaveral, en Resistencia y alrededores, con muy baja nubosidad y ambiente fresco a templado, con aumento paulatino de la temperatura, llegando al domingo con una máxima de 24 grados, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Naccional.

En detalle, para este viernes -día no laborable con fines turísticos- se esperan neblinas y bancos de niebla matinales, cielo algo nublado por la mañana y la tarde, y despejado hacia la noche, con vientos leves del este. La temperatura oscilará entre 7 grados de mínima y 19 de máxima.

Asimismo, para el sábado se anuncia cielo despejado a algo nublado, y vientos leves del este rotando al sudeste, con un piso térmico de 10 grados y un techo de 22.

En tanto, para el domingo -feriado nacional por el fallecimiento del General José de San Martín- se espera tiempo bueno, con cielo despejado por la mañana y algo nublado por la tarde-noche, y ambiente agradable, con 14 grados de temperatura mínima y 24 de máxima.

Por último, para el lunes, el SMN pronostica tiempo algo inestable, con probables tormentas aisladas por la mañana y parcialmente nublado por la tarde-noche, con 16 grados de temperatura mínima y 29 de máxima.

Fuente:datachaco

Comentarios