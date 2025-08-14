Allanamientos por un intento de femicidio en Resistencia: secuestraron encendedores

El hecho había sucedido hace casi un mes. La mujer denunció que su expareja intentó prenderla fuego mientras dormía.

En el marco de la causa por «supuesto femicidio en grado de tentativa» que investiga un grave hecho de violencia de género ocurrido el 23 de julio en el barrio Borrini de Resistencia, la Policía realizó este jueves por la mañana dos allanamientos en el asentamiento Luchemos Juntos.

Los operativos, encabezados por efectivos de la Comisaría Octava, se desarrollaron en domicilios vinculados al principal sospechoso, un hombre de 34 años que ya se encuentra detenido.

En la primera vivienda, ubicada sobre calle Fray Luis Beltrán, se secuestraron restos que serían parte del material incendiado durante el ataque. En el segundo domicilio, situado en calle León Zorrilla, los uniformados incautaron seis encendedores y dos botellas de alcohol etílico, elementos que la Fiscalía en turno consideró relevantes para la investigación.

EL HECHO

El hecho sucedió durante la madrugada del 23 de julio, cuando la víctima, una mujer de 53 años, denunció que su expareja ingresó a su vivienda, provocó un incendio en la lona que cubría parte de la estructura y la amenazó mientras dormía. El rápido accionar de vecinos y personal policial permitió sofocar el fuego y detener al agresor a pocos metros del lugar.

Detenido por el intento de femicidio

La construcción, hecha de chapas y lona, sufrió daños parciales, pero la víctima no resultó herida. La Fiscalía de Género N° 9 imputó al sospechoso por tentativa de femicidio y ordenó una serie de pericias y testimoniales, además de la verificación de sus antecedentes penales.

