Secheep trabaja en Napenay para mejorar la energía de más de 70 familias

«Esta obra es una respuesta concreta a una necesidad histórica de los vecinos», aseguró el presidente de la empresa.

En el marco del Plan de Fortalecimiento del Sistema Eléctrico Provincial, y anticipándose a la alta demanda del verano, Secheep avanza con obras estratégicas para garantizar energía segura y de calidad en todo el territorio chaqueño.

En ese marco, el presidente de la empresa, José Bistoletti, y el vocal Germán Perelli estuvieron en Napenay junto al intendente Javier Ayala para supervisar la instalación de líneas de media y baja tensión que permitirán llevar suministro eléctrico a más de 70 familias de la localidad. «Esta obra es una respuesta concreta a una necesidad histórica de los vecinos, y forma parte de nuestro objetivo de llegar con energía segura y confiable a cada rincón de la provincia», afirmó Bistoletti.

Por su parte, el intendente Ayala expresó: «Estamos muy agradecidos con el gobierno provincial, es una enorme alegría para toda la comunidad que esta obra se esté concretando. El proyecto incluye colocación de postes, tendido de cables y conexiones domiciliarias, mejorando la calidad de vida de los vecinos y potenciando el desarrollo local», afirmó.

Con estas acciones, el Gobierno del Chaco reafirma su compromiso de llegar con obras concretas y servicios esenciales a la comunidad.

