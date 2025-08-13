Se derrumbó el techo del estadio de Regatas de Corrientes

Si bien hubo sólo daños materiales, hay alarma por posibles nuevos desprendimientos.

En plena siesta correntina, parte del techo del estadio José Jorge Contte, del club Regatas, se desplomó provocando un fuerte estruendo y dejando importantes daños materiales.

Por fortuna, no hubo heridos, aunque las autoridades advierten que podría haber riesgo de más colapsos.

El incidente ocurrió este miércoles, mientras familias acompañaban a sus hijos a las actividades programadas.

Testigos contaron que la situación generó momentos de tensión y una evacuación inmediata. «Se escuchó un estruendo en plena clase de gimnasia. Primero no le di importancia por la música, pero después nos dijeron que teníamos que evacuar de todos los sectores», relató una profesora presente en el lugar.

EVACUACIÓN Y ZONA RESTRINGIDA

Tras el desplome, personal del club y equipos de emergencia cercaron el predio para evaluar los daños y prevenir accidentes. La zona del Parque Mitre también fue restringida por seguridad, ya que se detectaron otras afectaciones: «Parece que se rajó la pileta y se cayó todo el muro del costado», añadió la docente.

Peritos técnicos trabajan para determinar las causas del derrumbe y verificar si existían fallas estructurales previas. El estadio, emblema del básquet correntino, permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

Fuente:datachaco

Comentarios