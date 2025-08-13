¡PSG venció por penales al Tottenham y es campeón de la Supercopa de Europa!

El rey de Champions League perdía 2-0, lo empató 2-2 y se llevó un triunfo importantísimo en el arranque de la temporada: fue 4-3 desde los 12 pasos.

Si hay algo que tiene Luis Enrique es resiliencia. Por historia de vida, por los golpes que sufrió en el camino, el técnico más ganador del momento sabe ponerse de pie. Su PSG venía de cerrar una última temporada brillante pero no perfecta. Arrasó en el plano Europeo y local, pero se quedó sin el Mundial de Clubes para coronar un 2024/25. Este miércoles, en medio de un conflicto profundo con Donnarumma, y cuando parecía que el año lo arrancaba formalmente con una derrota, los franceses terminaron festejando de manera impensada ante Tottenham y se quedaron con la Supercopa de Europa. En el duelo que encontraba a los campeones de la Champions con el de la Europa League, fue un dramático 2-2 en los 90 minutos que se definió por penales. Y que terminó coronando como campeón de campeones al PSG.

Todo hacía creer que iba a ser una noche perfecta para el Cuti Romero. En Udine, su equipo se imponía 2-0 y desnudaba grietas en su rival. Las tapas de la revistas ya estaban preparando los focos en el enfrentamiento entre Luis Enrique y el arquero italiano, que no atajará más en el club y podría irse al Manchester City. Chevalier, su suplente, había tenido una flojísima reacción en el cabezazo del central argentino, el segundo del equipo de la Premier League.

El reloj marcaba 40 minutos del segundo tiempo y el PSG seguía perdiendo por dos goles. Parecía liquidado. Sin embargo. Kang-In descontó y el árbitro dio seis minutos de adición. En el tercero, Dembélé llegó hasta el fondo y centró para que Goncalo Ramos pusiera la cabeza y el 2-2. Atrás empezaban a quedar las nubarrones que se le venían a Luis Enrique por haber dejado afuera del equipo a Donnarumma.

Y le terminó saliendo el sol cuando Chevalier se redimió en los penales. Como en el partido, PSG había arrancado abajo con Vitinha tirando afuera el primer penal. Pero remontó, Chevalier le tapó un remate cruzado a Ven y el PSG terminó ganando la Supercopa de Europa.

