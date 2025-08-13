La inflación de julio en el NEA fue del 1,7%: la más baja del país

Además, en lo que va del año, acumula un 15,1% según el Índice de Precios al Consumidor del INDEC.

El INDEC publicó el índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio de 2025, a nivel nacional fue de 1,9%. Sin embargo, en el Nordeste, se ubicó en 1,7%, siendo uno de las más bajas del país junto al Noroeste.

En lo que refiere a la inflación interanual, fue del 33,3%, y en lo que va del año acumula 15,1%, siendo en ambos casos, la más baja del país.

En cuanto a los rubros, el que más aumentó en la región fue Educación (4,9%); seguido por Restaurantes y hoteles (4%); Recreación y cultura (3%); Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,6%); Transporte (2,4%); Comunicación (2,2%); y Bienes y servicios varios (1,8%).

Por debajo del nivel general de la región estuvieron Equipamiento y mantenimiento de hogar (1,3%); Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,2%); Bebidas alcohólicas y tabaco (0,7%); Prendas de vestir y calzado (0,6%); y Salud (0,5%).

Fuente:diariochaco

