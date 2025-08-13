Inflación de julio: consultoras prevén una cifra por debajo del 2% pese a la suba del dólar

Las proyecciones privadas estiman que el IPC de julio se ubicará en torno al 1,8%, pese a la devaluación del 14% del peso, gracias al ajuste monetario, el freno del consumo y factores estacionales que impulsaron algunos rubros.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este miércoles por la tarde el dato oficial de inflación de julio. En ese marco, las proyecciones privadas anticipan que el índice se ubicará apenas por encima del registrado en junio, cuando fue del 1,6%, pero sin superar el 2%.

De confirmarse, se trataría de una señal de que la devaluación del peso frente al dólar, que en julio fue del 14%, no se trasladó a precios. Según los analistas, esta estabilidad responde a una combinación de ajuste monetario, fuerte ingreso de importaciones y freno del consumo, que limitaron el denominado pass through (traslado de la devaluación a precios).

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta una inflación nacional del 1,8% para julio , cifra en línea con las estimaciones de consultoras como EcoGo (1,8%) y C&T (1,9%). Según EcoGo, los precios estacionales subieron un 3,3% por el impacto del turismo y el alza en verduras.

Libertad y Progreso también calculó un 1,9%, destacando, además de factores estacionales, la incidencia del pago del aguinaldo, ajustes en precios regulados como combustibles y servicios públicos, y la incertidumbre generada por el fallo adverso en la causa YPF.

De cara a agosto, los especialistas no esperan una baja significativa, sino la continuidad de una inflación moderada y sin el traslado pleno de la devaluación a los precios.

