Hallaron a un aguará guazú corriendo por un predio privado en Resistencia

13 agosto, 2025 ACTUALIDAD, POLICIALES

La Policía tomó conocimiento, y un grupo especializado guió al animal hacia la zona boscosa del aeropuerto para que regrese a su hábitat.

Los agentes de la Comisaría Undécima Metropolitana fueron alertados a través de un llamado al 911, informando que un aguará guazú corría por un predio perteneciente a un hotel de la ciudad de Resistencia, en la madrugada del miércoles, alrededor de la 1.15.

 

Al sitio señalado arribó personal policial, que corroboró lo informado y aseguró que el animal estaba en buen estado de salud. Tras la constatación, se notificó a la Brigada Operativa Ambiental (BOA), cuyos agentes se encargaron de guiarlo hacia la zona boscosa, en dirección al aeropuerto, para que regrese a su hábitat.

 

Cabe mencionar que el aguará guazú está catalogado, a nivel nacional, como especie amenazada y se encuentra incluido en diferentes programas y políticas de conservación de la fauna silvestre.

 

 

