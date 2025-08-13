Fentanilo contaminado: después de tres meses localizaron todas las ampollas

Las últimas 232 dosis de las más de 100.000 con bacterias que no habían sido usadas también quedaron en cuarentena. Las víctimas fatales por el uso de estos lotes, ya suman 96 personas.

Con 14 fallecimientos reportados en las últimas horas, suman 96 las víctimas fatales por el fentanilo contaminado generado en el Laboratorio HLB Pharma. En la misma jornada se confirmó el hallazgo de poco más de doscientas dosis que seguían sin ser detectadas por las autoridades de la ANMAT con respaldo de la Justicia.

Las últimas muertes confirmadas corresponden a tres casos del Hospital Interdistrital «Evita» de Formosa, uno en la Clínica Vélez Sarsfield de Córdoba, siete del Instituto del Diagnóstico en Santa Fe y nueve en el Hospital Regional Español de Bahía Blanca, aunque en este último caso todavía estaba en duda el tipo de bacteria que determinó el fallecimiento de algunos de esos casos en la provincia de Buenos Aires.

En paralelo, este martes también se conoció que después de tres meses de investigación, la Justicia Federal finalmente localizó las 232 ampollas de fentanilo contaminado que faltaba consignar del lote adulterado con las mismas dos bacterias encontradas en pacientes que murieron tras desarrollar severos cuadros de neumonía estando internados en terapia intensiva.

Sobre un lote contaminado de casi 155.000 ampollas, las 232 formalmente localizadas ahora completan un grupo más chico de 100.000 que no fueron usadas en pacientes y de las que la Justicia precisaba dos datos: por un lado, su ubicación exacta y, por otro, un acta de compromiso que formalizara esa ubicación, así como el resguardo en cuarentena del material infectado. Ese trabajo, que debía hacer la ANMAT pero terminó siendo impulsado por el envío de oficios judiciales, finalmente está completo.

LOS CONTRATIEMPOS

Fuentes judiciales terminaron por darle la razón a familiares de las víctimas quienes reclamaron que la investigación sobre el fentanilo de los laboratorios HLB y Ramallo no avanza con velocidad. Recién ahora, por ejemplo, pudo detectarse la totalidad de las ampollas pertenecientes a los lotes infectados, siendo que la primera denuncia se realizó a fines de abril. En algunos casos, la mayor dificultad no fue sólo rescatar esas ampollas sino acceder a las historias clínicas que resguardan los centros sanitarios donde se atendieron los pacientes que recibieron el opiáceo de los lotes afectados.

El ejemplo más claro ocurrió cuando el viernes pasado la Justicia ordenó un allanamiento en la Clínica Vélez Sársfield de la ciudad de Córdoba y allí secuestró todas las historias clínicas de los últimos meses. Ocurrió luego de que las autoridades entregaran el historial médico de solamente cuatro pacientes, cuando se sabe que administraron más de 1.600 ampollas contaminadas.

Como se sabe hasta este miércoles 13 de agosto, la causa del fentanilo investiga 96 muertes de pacientes que estaban internados en distintos centros de salud de Santa Fe, Córdoba, Formosa y más provincia y Ciudad de Buenos Aires.

