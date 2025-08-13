Estaban vendiendo droga, intentaron huir de la Policía y quedaron detenidos

Tres personas fueron puestas a disposición de la Justicia tras incautarles 126 bochitas de cocaína y dinero en efectivo.

Efectivos de la División Cuerpo de Operaciones Motorizadas (COM) atraparon a tres personas en las calles Julio Acosta y Nicaragua, de la ciudad de Resistencia, porque estaban vendiendo drogas.

Los agentes se encontraban realizando recorridas rutinarias cuando un hombre les informó que unos sujetos estaban comercializando estupefacientes. Tras ese aviso, los uniformados se dirigieron hacia el sitio señalado, y los sospechosos intentaron huir sin éxito.

De esta manera, una mujer de 21 años y dos hombres de 29 y 32 fueron puestos a disposición de la Justicia. Tenían en su poder 126 envoltorios de cocaína, con un peso total de 28 gramos, y 110.000 pesos en efectivo.

Del hecho tomó conocimiento la Fiscalía Antidrogas, que dispuso que sean notificados de su aprehensión en una causa por «supuesta infracción a la Ley N.° 23.737 de Estupefacientes». Las personas fueron trasladadas hacia la Comisaría Séptima Metropolitana, por razones de jurisdicción, junto con una motocicleta marca Honda Tornado que se encontraba en su poder.

Comentarios