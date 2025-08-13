El buen tiempo y fresco seguirá por varios días más en el Chaco

13 agosto, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

La temperatura ascenderá hacia el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tiempo bueno y fresco para los próximos días en Resistencia y alrededores, con baja nubosidad y neblinas matinales, y una temperatura mínima en torno a los 10 grados para el jueves, con ascenso hacia el fin de semana.

 

Así, para este jueves se espera neblinas y bancos de niebla matinales, y cielo despejado, con vientos leves del sudeste rotando al este. La temperatura oscilará entre 10 grados de mínima y 19 de máxima.

 

En tanto, para el viernes se prevé cielo despejado a algo nublado, y vientos leves del este, con un piso térmico de 7 grados y un techo de 19.

 

Asimismo, para el sábado se anuncia cielo algo nublado, y ascenso de temperatura, con 12 grados de mínima y 21 de máxima.

 

Por último, para el domingo, el SMN pronostica tiempo bueno, con cielo despejado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde-noche, con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 24.

