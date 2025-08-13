Condenaron a perpetua para Escalante: el jurado lo halló culpable del doble homicidio de Quitilipi

Un jurado popular condenó a prisión perpetua a Francisco Antonio Escalante por el femicidio de la maestra Antonella Soledad Altamirano y el homicidio agravado del profesor Evaristo de Jesús Saux. El doble crimen ocurrió el 8 de marzo de 2023 en Quitilipi, con más de 19 puñaladas a cada víctima.

El hecho

El doble crimen ocurrió el 8 de marzo de 2023, en el Día Internacional de la Mujer, en una vivienda ubicada en calle Madre Santa Teresa 1102 de Quitilipi. Según la investigación, entre las 4 y 5 de la mañana, Escalante atacó a las víctimas con un arma blanca, provocándoles más de 19 puñaladas a cada uno. La brutalidad del hecho y la fecha en que se cometió generaron un fuerte impacto en la opinión pública.

Con el veredicto de culpabilidad y la condena a perpetua, se cierra un proceso judicial que mantuvo en vilo a la comunidad de Quitilipi. El caso será recordado por la saña del ataque y por haberse cometido contra dos docentes muy queridos en la localidad. La sentencia del jurado popular reafirma el compromiso judicial en la lucha contra la violencia de género y los homicidios agravados.

