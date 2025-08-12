El accidente ocurrió en la mañana de este martes, a la altura del kilómetro 57, en cercanías a Makallé, y también se vio involucrado un motociclista que debió ser trasladado al hospital local.

Un camionero embistió a un caballo sobre la Ruta Nacional N° 16, a la altura del kilómetro 57, alrededor de las siete de la mañana de este martes. También estuvo involucrada una motocicleta, y el animal falleció en el momento.

El accidente se produjo cerca de Makallé cuando un camión de transporte de productos alimenticios, conducido por un hombre de 45 años, colisionó contra el equino que se encontraba suelto sobre la calzada.

Un camionero chocó a un caballo suelto en la Ruta 16: el animal murió al instante

Producto del choque, resultó involucrada una motocicleta marca Honda, conducida por un ciudadano de 30 años, quien fue trasladado en ambulancia al hospital local. El conductor del camión no presentó lesiones.

Asimismo, trabajaron en el lugar efectivos de la Policía Caminera, personal de Corredores Viales, y se aguarda la intervención de la División Criminalística, así como de la Policía Rural, para continuar con las actuaciones pertinentes.

Fuente:diariochaco

