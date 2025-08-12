Un automovilista volcó sobre la Ruta Provincial N° 9 por esquivar un animal

El terrible hecho sucedió este martes por la mañana a la altura de La Escondida.

El hecho se registró cerca de las 9:00, en el kilómetro 3 de la Ruta Provincial N° 9, cuando un automóvil Fiat, conducido por un hombre de 41 años y acompañado por una mujer de 39, perdió el control y volcó sobre la banquina.

Según relató el conductor, la maniobra se produjo al intentar esquivar un animal silvestre que cruzó repentinamente la calzada.

Pese al fuerte impacto, ninguno de los ocupantes resultó con lesiones, y no fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia médica.

