Sameep lanza un operativo casa por casa para actualizar datos

A partir de este martes, la empresa Sameep lleva adelante un operativo casa por casa en turnos mañana y tarde, con el objetivo de actualizar datos de los usuarios en distintas chacras y barrios de la ciudad.

La recorrida de este martes comprende las chacras: 00, 102, 115, 116, 119, 121, 122, 126, 129, 130, 131, 134, 136, 187, 191, 195, 196, 198, 199, 201, 202, 203, 205, 206, 274 y 285; y abarcará las zonas del microcentro, barrios Belgrano, Los Troncos, Intendente Borrini, Villa El Dorado, Villa Del Carmen, Villa Ávalos, Villa Seitor y Villa Universidad.

El operativo cuenta con 26 agentes identificados con credenciales oficiales (nombre, apellido, legajo, DNI y código QR) y uniformados con campera o camisa y pantalón de jean oscuro con el logo de la empresa.

Durante la visita, los trabajadores entregarán intimaciones y solicitarán números de teléfono y firmas de los usuarios notificados.

Se recuerda que los agentes tienen prohibido ingresar al domicilio y recibir dinero bajo cualquier circunstancia.

