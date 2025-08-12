SÁENZ PEÑA BRILLA EL FIN DE SEMANA.

El básquet de nuestra ciudad está brillando. El equipo U15 de Club Acción es uno de los 36 mejores del país, ¡y este fin de semana se juegan todo en casa! Estamos en la instancia decisiva, buscando un lugar entre los 12 mejores equipos nacionales.

¡Ganamos la localía y queremos compartir esta alegría con vos! Es el momento de demostrarles a nuestros chicos que estamos con ellos. Tu energía y tu aliento son fundamentales.

No te pierdas estos partidos de infarto. La cita es en el Club Acción:

Sábado a las 19:00 hs: Acción vs Santa Rosa de Chajarí

Domingo a las 12:00 hs: Acción vs Regatas de Santa Fe

Domingo a las 20:00 hs: Acción vs Tokio

