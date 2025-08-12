Olvidó su tarjeta en un cajero y notó una transferencia por más de $6 millones

Una mujer fue víctima de un robo, luego de que dejara su tarjeta de débito en un cajero automático. Un sujeto se aprovechó de la situación y se transfirió una importante suma de dinero.

Este lunes, a las 23:45, efectivos policiales de la Comisaría Quinta recibieron una colaboración por parte de la Comisaría Primera en relación a una denuncia por estafa.

La víctima, de 62 años, informó que el día anterior había retirado dinero de un cajero automático en calle Soldado Aguilera al 670, olvidando su tarjeta dentro de la máquina.

Al revisar su cuenta, detectó una transferencia no autorizada por $6.463.431,67.

Tras tareas investigativas, personal del Servicio Externo localizó al usuario, quien tenía en su poder una billetera marrón, una tarjeta de débito, una tarjeta SUBE y $16.000 en efectivo.

El sospechoso reconoció los hechos y realizó una transferencia inmediata, devolviendo la totalidad del dinero sustraído.

La Fiscalía dispuso que el sujeto fuera notificado de las actuaciones y continuara en libertad, quedando la causa caratulada como «supuesta estafa».

