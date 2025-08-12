Javier Milei recibirá al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa

Javier Milei recibirá la semana que viene a su par ecuatoriano, Daniel Noboa. El encuentro entre los presidentes se dará en nueve días, el jueves 21, cuando el mandatario argentino reciba a Noboa en la Casa Rosada.

Se trata, en ese sentido, de la segunda vez que el ecuatoriano llegue al país, ya que estuvo en la asunción de Javier Milei, en diciembre de 2023. En ese contexto, desde la Presidencia confirmaron la reunión de los mandatarios, quienes se consideran aliados entre sí en la región.

Esa relación se da, además, debido a la afinidad que mantienen con la administración del presidente estadounidense, Donald Trump. Milei, Noboa y el salvadoreño Nayib Bukele fueron los únicos invitados de Latinoamérica a la asunción presidencial de Trump, el 20 de enero en Washington, e incluso compartieron la misma fila en la celebración religiosa previa.

Con ese panorama, desde la Presidencia aún no se detalló si la visita del ecuatoriano se da en el marco de un encuentro con temario en particular; sin embargo, se espera que los mandatarios aborden temas como economía y seguridad, importantes para ambos países.

