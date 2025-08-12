Detuvieron al hombre acusado de intentar abusar sexualmente de una mujer en la calle

En horas de la mañana de este martes, efectivos policiales concretaron la captura de Alberto Vázquez, alias «Dino», por Sáenz Peña 2748, en Resistencia.

En horas de la mañana de este martes, se concretó la captura del hombre acusado de intentar abusar sexualmente de una mujer en la calle. Se trata de Alberto Vázquez, alias «Dino», de 39 años, cuya detención se realizó por Sáenz Peña al 2748, en Resistencia.

Vázquez estaba acusado de interceptar a una mujer con fines sexuales, en el barrio Villa Don Andrés, en la capital chaqueña. La víctima, de 44 años, denunció que el ataque ocurrió minutos antes de 7, casi en la intersección entre José María Paz y Guatemala, donde el atacante la tomó por la fuerza con la intención de mantener relaciones sexuales.

En su intento por escapar, la mujer logró pedir auxilio a un motociclista que pasaba por el lugar; en tanto que el atacante se dio a la fuga. La causa quedó en manos de la Fiscalía N° 14, desde donde se ordenó la búsqueda y aprehensión del sospechoso.

Ante esa situación, luego de un rápido despliegue, integrantes de la Comisaría 14ª lograron arrestar al individuo, alrededor de las 9.30, cuando intentaba llegar a su domicilio. Tras el operativo, Vázquez fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición de la Justicia.

Fuente:diariochaco

