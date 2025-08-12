Con buen tiempo, anuncian nuevo descenso de temperatura a partir del jueves

El pronóstico para los próximos días en el Chaco.

Las condiciones del tiempo seguirán siendo buenas en los próximos días en Resistencia y alrededores, con ambiente fresco y muy agradable para este miércoles, pero con un nuevo descenso de los valores térmicos a partir del jueves, llegando al sábado con una mínima de 5°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

En detalle, para este miércoles se prevé algo nublado y vientos leves del noreste rotando a moderados del sur, con un piso térmico de 10 grados y un techo de 23.

Asimismo, para el jueves se espera cielo parcialmente nublado por la mañana y algo nublado por la tarde-noche, con vientos leves del sudeste. La temperatura oscilará entre 9 grados de mínima y 19 de máxima.

En tanto, para el viernes se anuncia cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde-noche, con 6 grados de temperatura mínima y 19 de máxima.

Por último, para el sábado, el SMN pronostica cielo mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde-noche, y ambiente frío a fresco, con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 21.

Fuente:datachaco

