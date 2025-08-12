Causa Vialidad: vence el plazo para que los condenados paguen $648.000 millones como reparación

El miércoles es la fecha límite para que depositen la plata los culpables de montar un esquema de desvío de fondos con la obra pública en Santa Cruz.

El miércoles 13 de agosto vence el plazo fijado por el Tribunal Oral Federal N° 2 para que todos loscondenados en la causa Vialidad depositen $684.000 millones en concepto de reparación por los delitos cometidos. Sin embargo, la cuenta judicial abierta en el Banco Nación para recaudar esos fondos continúa sin movimientos.

Si la situación se mantiene, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso deberán avanzar con la ejecución de los bienes embargados al inicio del proceso, hasta cubrir el monto estipulado. «Es consecuencia del proceso de determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado provecho de un gravísimo hecho de corrupción», advirtieron los magistrados, recordando que el apercibimiento implica actuar sobre todos los bienes disponibles para cumplir con el pago.

El monto debe afrontarse de manera solidaria, por lo que no se divide en partes iguales entre los condenados, sino que deberán acordar entre ellos cuánto abonará cada uno. En el caso de Cristina Kirchner, el avance sobre su patrimonio será complejo: en 2016 cedió todos sus bienes a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y hoy su único ingreso declarado es su jubilación. La expresidenta, además, enfrenta otros procesos judiciales, como la causa Hotesur-Los Sauces, donde mantiene embargos millonarios.

En Vialidad, el embargo incluye 6 millones de dólares, 50 propiedades en distintas localidades, entre ellas Puerto Madero, Río Gallegos y El Calafate, terrenos y vehículos. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola también identificaron cuatro cajas de ahorro, una cuenta comitente, una caja de seguridad en el Banco Galicia, otra caja de ahorro en el Banco Nación, cuatro plazos fijos en el Banco de Santa Cruz y cuentas en la Caja de Valores, algunas en condominio con sus hijos o con terceros.

Otra alternativa para la Justicia sería cuestionar la herencia anticipada a Máximo y Florencia Kirchner, intentando demostrar que estuvo destinada a evitar futuros decomisos.

En paralelo, Cristina Kirchner reclama en el fuero de la Seguridad Social que se le restituya su jubilación de privilegio y la pensión vitalicia como viuda de Néstor Kirchner, suspendidas por el Gobierno tras la condena en Vialidad. La defensa sostiene que esta medida vulnera su derecho a la seguridad social y a la subsistencia, y remarca que no cuenta con otros ingresos. Aunque la jubilación podría ser embargada parcialmente, ese monto resultaría insignificante frente a la reparación económica exigida, según publica hoy TN.com.

Fuente:datachaco

Comentarios