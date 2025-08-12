Buscan a Valentina Gutiérrez, una adolescente de 16 años que desapareció en Castelli

12 agosto, 2025 ACTUALIDAD, POLICIALES

La joven fue vista por última vez el lunes en el barrio Aipo de Castelli; la Policía pide colaboración para dar con su paradero.

La Policía del Chaco, en base a una denuncia registrada en la Comisaría Segunda de Juan José Castelli, busca intensamente a Valentina Gutiérrez, de 16 años, quien fue vista por última vez en la mencionada localidad, en el barrio Aipo, el pasado lunes.

Gutiérrez mide 1,70 metros de altura, es de contextura física robusta, tez morena, cabello con rulos negros y ojos marrones. Al momento de la desaparición vestía una campera con capucha azul, un pantalón tipo short con cuadros rojos y grises, y zapatillas blancas.

Por su parte, las autoridades solicitan que cualquier novedad sobre la adolescente sea informada a la unidad policial más próxima a su domicilio o bien comunicarse con la Comisaría Segunda de Juan José Castelli o al servicio de emergencias 911.

