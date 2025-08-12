Atrapan a una empleada que había robado dinero, joyas y cheques a su jefe

Intervino el personal de la División Delitos contra la Propiedad e identificó a la supuesta autora a través de las cámaras de seguridad. Luego, localizaron su domicilio y lograron recuperar parte del botín.

El personal de la División Delitos contra la Propiedad perteneciente al Departamento de Investigaciones Complejas, logró recuperar dinero en efectivo, divisas extranjeras, joyas y cheques, sustraídos de una vivienda de Colonia Benítez.

La investigación había comenzado días atrás, cuando el damnificado de 42 años, puso en alerta sobre la situación: desde su vivienda ubicada en Colonia Benítez, constató que le habían robado una caja de seguridad con llave.

En su interior había 4.100.000 pesos en efectivo; 3.600 dólares; 1.200 euros; dos cheques, uno por $1.000.000 y otro por $500.000; pulsera de oro; dos cadenas de oro; un anillo con iniciales; un dije y una tarjeta de crédito.

Ante esta situación, los agentes de la División Delitos contra la Propiedad iniciaron las tareas investigativas y, tras revisar las cámaras de seguridad, detectaron que la empleada del damnificado se había hecho del botín.

Con esta información, este lunes cerca de las 21:30, los efectivos se dirigieron hasta el domicilio de la sospechosa, ubicado en Margarita Belén. Allí, lograron su aprehensión y la recuperación de $3.350.000, USD 2.857, € 550, 388 reales brasileños, 10 pesos cubanos y 33.000 pesos colombianos. Como así también, cheques por $1.000.000 y $500.000 y pulsera, cadena, dos anillos y dije de oro.

Por disposición del Equipo Fiscal N°14, el dinero y los bienes fueron secuestrados y entregados al damnificado. En tanto, la mujer fue notificada de la causa por «supuesto Hurto» y continuará en libertad mientras prosiguen las diligencias judiciales.

