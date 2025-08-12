Abren la inscripción para planes de viviendas en Quitilipi

Es fundamental que los postulantes cuenten con ingresos mínimos por grupo familiar de $650.000, para asegurar el pago de la cuota.

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv) informa a la comunidad de Quitilipi que está abierta la inscripción de postulantes para los planes habitacionales en marcha.

Esta iniciativa busca brindar oportunidades a las familias que desean mejorar su calidad de vida a través de un acceso adecuado a la vivienda.

Los interesados pueden realizar su inscripción ingresando al sitio web del organismo en ipduv.chaco.gob.ar o a través de la aplicación Tú Gobierno Digital (TGD).

Además, las inscripciones presenciales para los habitantes de Quitilipi también podrán efectuarse en la sede del Ipduv en Sáenz Peña, ubicada en el Ala B del predio de Ferichaco.

Estas opciones han sido diseñadas para facilitar el proceso y asegurar que todos los postulantes tengan acceso a la información necesaria.

Es fundamental que los postulantes cuenten con ingresos mínimos por grupo familiar de $650.000. Este requisito es un aspecto clave para garantizar que los recursos se distribuyan de manera equitativa entre las familias que más lo necesitan, promoviendo así un desarrollo urbano más justo.

El proceso de inscripción y actualización de datos para Quitilipi se extenderá por un plazo de 20 días. Durante este tiempo, se anima a todas las familias a participar y a asegurarse de que sus datos estén actualizados, ya que esto es vital para su inclusión en futuros sorteos.

Finalmente, el Ipduv reitera la importancia de que las familias realicen estos trámites a tiempo, de cara a los sorteos que se llevarán a cabo en la localidad. La participación activa de la comunidad es esencial para el éxito de estos planes habitacionales.

