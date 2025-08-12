¿A un paso del altar? Tini ya estaría buscando vestido para su casamiento con De Paul

La cantante habría comenzado a preparar todos los detalles para su boda con el futbolista, incluyendo la elección de un exclusivo vestido en Miami.

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul parece afianzarse cada vez más, al punto de que la cantante ya estaría iniciando los preparativos para una posible boda con el futbolista, incluido el diseño de su vestido de novia.

Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente su compromiso —ni siquiera su romance—, ella fue vista luciendo un llamativo anillo de diamantes en el dedo anular durante la presentación oficial de De Paul en el Inter Miami, después de una escapada romántica en Marruecos.

Un periodista de espectáculos reveló en un programa televisivo que Tini habría solicitado un turno en una exclusiva casa de vestidos de novia para comenzar a trabajar en su atuendo para la gran fecha.

Según detalló, la artista empezó a seguir en redes sociales la cuenta de un reconocido atelier de Miami, donde incluso habría concretado una cita. Allí, se estaría confeccionando su vestido, cuyo costo rondaría los 30 mil dólares.

