UNCAUS invita a la segunda edición de la Cátedra Interuniversitaria Federal de Abogacía Comunitaria

La Universidad Nacional del Chaco Austral junto con 14 universidades nacionales participaran de forma simultánea en la segunda edición de la Cátedra Interuniversitaria Federal de Abogacía Comunitaria. Esta experiencia colectiva, busca acercar nuevas prácticas jurídicas orientadas al empoderamiento jurídico de comunidades vulnerables, una propuesta formativa que conecta a estudiantes de derecho de todo el país en una experiencia colectiva de formación crítica y práctica en abogacía comunitaria.

Está actividad dará comienzo el día 13 de agosto y se extenderá hasta el 26 de noviembre del corriente año. Es gratuita y totalmente virtual, cosas que facilita la fluidez y el compartir con quienes están interesados en participar.

Quienes deseen cursar la cátedra deberán ser estudiantes de alguna de las universidades participantes, ya que la inscripción se realiza directamente a través de cada institución.

Universidad Católica de Salta – UCASAL

Universidad Nacional de Jujuy – UNJU

Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Universidad Nacional del Sur- UNS

Universidad de Congreso

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires – UNICEN

Universidad Nacional de Tucumán – UNT

Universidad Nacional de San Luis – UNSL

Universidad Nacional de La Pampa – UNLPAM

Universidad Nacional de Cuyo – UNCUYO

Universidad Champagnat

Universidad Nacional de San Juan

Universidad de Chaco Austral

Es una iniciativa de la Escuela Latinoamericana de Abogacía Comunitaria y Activismo Jurídico (ELAC) y la Red Argentina de Abogacía Comunitaria (RAAC), en conjunto con la Red Argentina de Clínicas Jurídicas.

Si formas parte de una universidad y querés sumar la cátedra a su oferta académica, podés escribirnos a: cegyf@uncaus.edu.ar

Creemos que la cátedra es un primer paso en lo que la abogacía comunitaria tiene para hacer y ofrecer en las universidades. Buscamos experiencias innovadoras, agregar espacios presenciales y llegar cada vez a más estudiantes interesados en las potencialidades del derecho para transformar realidades.

