Un colectivo que iba desde Resistencia a Margarita Belén despistó en la Ruta 11

En la mañana de este lunes, un colectivo de larga distancia de la empresa Bermejo protagonizó un despiste sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura del kilómetro 1016, en Resistencia.

Según informaron desde la Policía, el hecho ocurrió alrededor de las 5:00 y fue causado por una falla en el sistema de dirección. El vehículo, un Mercedes Benz dominio AA811RS interno 11, se dirigía desde Resistencia hacia Margarita Belén y no transportaba pasajeros en el momento del incidente.

El aviso ingresó a la Sala 911 y personal de la Comisaría Decimotercera se trasladó al lugar, constatando que no hubo personas lesionadas. En el sitio trabajaba personal mecánico de la empresa, a cargo de Javier Barlesi, para reparar el rodado.

Las autoridades señalaron que el despiste no afectó la circulación vehicular sobre la ruta.

