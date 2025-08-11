Se entregaron los premios del Torneo Apertura de la Liga Municipal de Fútbol

Con la participación de equipos de Sáenz Peña, Quitilipi y Tres Isletas, el CEF II se vistió de fiesta para la entrega de premios del Torneo Apertura de la liga Municipal de Fútbol.

Organizado por la Subsecretaría de Deporte Social y Comunitario, hubo juegos para padres y niños y se distinguieron a los goleadores, las vallas menos vencidas y a los mejores equipos del 1° a 4° puesto de las categorías 2011 a 2018.

Vallas menos vencidas: Sportivo (2011 y 2012), El Fortín de Tres Isletas (2013), Juventud Unida Verde (2014), Unión 2015/ 2016), Libertad de Quitilipi (2017) y Juventud Unida (2018).

Goleadores: Thiago Ciolel de Sportivo 23 goles (2011), Sebastián Juncal de Sportivo y Felipe San Cristóbal de San Martín de Quitilipi (2012) 11 goles cada uno, Ian Silva de Canayitas Amarillo (2013) 22 goles, Marcelo Suárez de Forever SP (2014) 15 goles, Ávalos Sánchez de Unión (2015) 6 goles, Benicio Morales Pibernus de El Fortín de Tres Isletas y Máximo Ojeda de Unión (ambos 2016) 8 goles cada uno, Enzo Sánchez de Libertad de Quitilipi (2017) 11 goles y Galo Fernández Gutman (2018) con 8 goles.

Premiados

● Categoría 2011: Campeón Libertad de Quitilipi, Subcampeón Sportivo de Sáenz Peña, 3° La Italiana de Sáenz Peña y 4° Polideportivo Municipal.

● Categoría 2012: Campeón Sportivo de Sáenz Peña, Subcampeón Canayitas, 3° San Martín de Quitilipi y 4° Libertad de Quitilipi.

● Categoría 2013: Campeón Canayitas Amarillo, Subcampeón El Fortín de Tres Isletas, 3° Canayitas Azul y 4° C. A Águilas.

● Categoría 2014: Campeón Canayitas Azul, Subcampeón Dep. Frider, 3° Juventud Unida Verde y 4° Forever SP.

● Categoría 2015: Campeón Unión, Subcampeón Canayitas, 3° Los Amigos, 4° Aprendices.

● Categoría 2016: Campeón Unión, Subcampeón El Fortín de Tres Isletas, 3° Talleres JRsy 4° Real Amistad.

● Categoría 2017: Campeón Unión, Subcampeón Libertad de Quitilipi, 3° Real Amistad y 4° Juventud Unida.

● Categoría 2018: Campeón Juventud Unida, Subcampeón Unión, 3° El Fortín de Tres Isletas y 4° Libertad de Quitilipi.

