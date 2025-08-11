La Poceada Chaqueña sortea $ 40 millones este martes

Los jugadores pueden apostar hasta las 20:30 del martes y sumarse a la chance de convertirse en millonarios con una inversión accesible.

La Poceada Chaqueña sortea este martes, a las 21 horas, un pozo que supera los 40 millones de pesos, y cientos de apostadores tendrán una nueva oportunidad para convertirse en millonarios.

Los chaqueños tienen tiempo hasta las 20:30 horas del martes para realizar sus apuestas en las agencias oficiales. La Poceada Chaqueña es uno de los juegos más populares de la provincia, no solo por sus jugosos premios, sino también por el bajo costo de la apuesta, a solo $750 cada ticket.

Cabe mencionar que en la edición N° 2.191 del sábado, un apostador de Juan José Castelli acertó los cinco números y ganó $55.339.222,50. Los números de la suerte fueron 02, 03, 20, 30 y 90; en tanto que la jugada ganadora se hizo en la agencia N° 383.

Además, 56 personas acertaron cuatro números y se llevaron $278.381,77 cada una. Mientras que unos 1.476 jugadores ganaron $2.640,48, y 16.355 salvaron la jugada que tiene un valor de 750 pesos.

