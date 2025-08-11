Intentó prender fuego la casa de su pareja pero lo detuvieron

Una mujer denunció que su pareja ingresó a su vivienda y, en forma agresiva, comenzó a rociarla con combustible para prenderla fuego.

Este lunes a la madrugada, alrededor de la una, personal de la Comisaría Undécima de Resistencia intervino en una causa por «Supuestas amenazas y violación de domicilio en contexto de violencia de género».

Una mujer de 45 años denunció que recibió amenazas por parte de su pareja Juan Carlos Obregón de 51 años, quien, sin autorización, ingresó a su domicilio en Villa Pegoraro.

En forma agresiva, el hombre vociferaba «Te voy a prender fuego toda la casa». Además, transportaba un bidón de combustible con el cual comenzó a rociar todo el living.

Familiares de la mujer intervinieron e impidieron el accionar del sujeto.

El magistrado interviniente ordenó que se proceda al secuestro del elemento y a la detención del hombre. Además, secuestraron el bidón de plástico azul, de 20 litros.

